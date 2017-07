Schönwies – Am Freitag gegen 09:40 Uhr entstand im Gemeindegebiet von Schönwies im Bereich der „Gampele – Alm“ durch einen technischen Defekt des in einer Holzhütte in Betrieb befindlichen Notstromaggregates ein Vollbrand. Der in der oberhalb der Jagdhütte aufhältige Jagdpächter wurde durch den defektbedingten Stromausfall auf den Brand aufmerksam und er verständigte nach vergeblichen Löschversuchen die Leitstelle Tirol.

Die verständigte Feuerwehr Zammerberg konnte den Brand bald unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf die Jagdhütte und den angrenzenden Wald verhindern. Die Versorgungshütte samt Aggregat wurde völlig zerstört und rund 30 bis 40 Quadratmeter Waldfläche wurden schwer beeinträchtigt. Die Schadenshöhe wird mit einem mittleren vier-stelligen Eurobetrag angegeben. Verletzt wurde niemand. (TT.com)