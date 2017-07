Ellmau – Keine guten Nachrichten kommen am Samstagnachmittag aus der Innsbrucker Klinik: Jenes sechsjährige Mädchen, das am Vortag im Kaiserbad in Ellmau untergegangen war, liegt immer noch auf der Intensivstation. „Sie ist in kritischem Zustand“, erklärt Sprecher Johannes Schwamberger.

Wie berichtet, hatte ein deutsches Urlauberpaar den leblosen Körper des Kindes gegen 15.30 Uhr in einer Wassertiefe von 1,4 Metern gefunden. Der Mann sprang sofort ins Wasser und zog das Mädchen an den Beckenrand. Mit Hilfe einer zufällig anwesenden Krankenschwester wurden Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet. Wie lange das Kind unter Wasser war, ist nicht bekannt.

Die Reanimation übernahmen schließlich das Team der Rettung Söll und das Notarztteam des „C4“. Nach der Wiederbelebung konnte das Kind in die Klinik geflogen werden. Die Mutter, die zum Zeitpunkt des Unfalls nicht in Sichtweite des Kindes war, hatte noch im Schwimmbad bei der Polizei angegeben, dass ihr Kind mit der Schule einen Schwimmkurs absolviert hätte. Wohl deshalb hatte sie auf Schwimmflügel verzichtet. (TT.com)