Ellmau – Am Freitag gegen 15:30 Uhr begab sich im Ellmauer Kaiserbad ein sechsjähriges Mädchen unbeaufsichtigt und ohne Schwimmflügel in ein Schwimmbecken. Ein deutsches Urlauberpaar, das sich am Beckenrand aufhielt, fand das Mädchen am Beckenboden in einer Wassertiefe von 1,4 Meter leblos treiben. Das Kind wurde vom deutschen Urlaubsgast sofort aus dem Wasser gezogen und mit einer anwesenden Krankenschwester wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet.

Die Reanimation wurde schließlich von der eintreffenden Rettung Söll-Landl und dem Notarztteam des „C4“ fortgesetzt. Das Notarztteam konnte das Mädchen wiederbeleben und nach Stabilisierung wurde das Kind in die Klinik Innsbruck geflogen. Die Notärztin konnte zu diesem Zeitpunkt über Folgeschäden keine Angaben machen. Laut Angaben der im Schwimmbad anwesenden Mutter hatte das Mädchen mit der Schule einen Schwimmkurs absolviert. (TT.com)