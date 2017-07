Sillian – Gehörig daneben ging am Samstagvormittag der Versuch einer Paragleiterin, mit ihrem Schirm vom Startplatz in Sillian zu starten. Die 52-Jährige stürzte laut Polizei noch während des Startsprints und verletzte sich dabei schwer an der linken Schulter und am linken Brustkorb.

Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde die Frau aus Deutschland mit dem Notarzthubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. (TT.com)