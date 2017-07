Kals - Schrecklicher Fund am Sonntagvormittag: Eine Urlauberfamilie hat im Kalserbach in Osttirol eine Leiche entdeckt. Die Familie wanderte im Bereich einer Brücke bei Kals entlang, als sie gegen 10.15 Uhr den leblosen Körper entdeckten. Sie schlugen sofort Alarm.

Bei dem Toten handelt es sich laut Auskunft der Polizei von Matrei in Osttirol um einen 1959 geborenen Mann aus Kals. Der Einheimische sei vermutlich zwischen Mitternacht und dem frühen Vormittag vom Weg abgeraten, dann rund drei Meter in das Bachbett gestürzt und dort seinen Verletzungen erlegen.

Ob der Mann ertrunken ist oder an den Folgen des Sturzes verstarb ist noch nicht einwandfrei geklärt. "Es ist zwar so, dass der Mann bei seiner Auffindung nicht im Wasser, sondern am Ufer lag, Genaueres wird aber erst nach der Obduktion am Montag geklärt werden", berichtet ein Polizist auf Nachfrage von TT.com.(bfk, TT.com)