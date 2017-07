Außervillgraten, Schwaz, Kufstein – Besonders im Unterland und in Osttirol gingen am Sonntag schwere Gewitter nieder. 12.628 Blitze entluden sich laut Ubimet über Tirol. Einer schlug in Außervillgraten in eine Stromleitung ein, es entstand ein Wiesenbrand. Im Unterland stürzten Bäume um.

Ein Erdrutsch verlegte die Rotholzer Straße (L218) zwischen Buch und Schwaz. Dabei wurde das Auto einer Einheimischen beschädigt. Die Straße musste bis auf Weiteres gesperrt werden. Ein Landesgeologe werde die Situation am Montag beurteilen.

Ein kurzes, aber nicht minder heftiges Gewitter fegte gegen 17.30 Uhr durchs Zillertal. Dabei stürzte ein Baum auf die Märzenstraße bei Stumm. Die Freiwillige Feuerwehr räumte diesen rasch weg und die Straße war wieder frei.

Hilfseinsatz in Bayern

Im Grenzgebiet zwischen Bayern und Tirol tobten am Sonntagabend ebenfalls Gewitter. Kiefersfelden und Oberaudorf wurden dabei heftig getroffen. Ein brennender Trafo, umgestürzte Bäume und demolierte Hausdächer beschäftigten nicht nur die bayerischen Feuerwehren. Die Freiwillige Feuerwehr Niederndorf rückte aus Tirol zum Hilfseinsatz aus.

Stromausfall und Wiesenbrand in Osttirol

Kurz nach 21 Uhr wurde die Feuerwehr in Außervillgraten wegen eines Brandes im Bereich Unterwalden/Thurntaler in Außervillgraten alarmiert. Auslöser war ein schweres Gewitter. Ein Blitz hatte die Stromleitung der „Trojer Almen“ durchtrennt. Die Tiwag stellte den Strom der betroffenen Leitung ab. Dadurch wurden die „Unterwalder Almen“ und Teile von Außervillgraten vom Strom abgeschnitten.

Die Feuerwehr Außervillgraten stieß mit vier Fahrzeugen und 50 Mitgliedern zu dem Wiesenbrand im „Bichler Wald“ vor. Er konnte rasch gelöscht werden, wie die Polizei berichtet. Der Bereitschafts- bzw. Notdienst der Tiwag ist derzeit noch mit den Reparaturarbeiten beschäftigt und wird anschließend den Strom für den betroffenen Bereich wieder aufschalten. (TT.com)