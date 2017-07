Innsbruck – Es scheint, als könnte nichts den herrlichen Tag am Berg trüben. Und dann passiert es doch. Durch ein Ausrutschen, Umknicken, ein Stolpern. Im schlimmsten Fall endet der prachtvolle Ausflug auf die Gipfel in einer Tragödie. Stürze machen rund die Hälfte aller Unfälle beim Wandern aus. Ein Team um Martin Faulhaber von der Uni Innsbruck untersucht mit Unterstützung des Wissenschaftsfonds FWF jetzt, warum es zu solchen Unfällen kommt.

Schätzungen zufolge gibt es in Österreich mehrere Millionen Wanderer im Sommer auf den Bergen. Österreichweit gab es allein beim Wandern und Bergsteigen im Vorjahr 1672 Unfälle – 107 davon tödlich. Während Herz-Kreislauf-Probleme beim Wandern intensiv untersucht wurden, die – vorwiegend bei Männern – auch zum plötzlichen Herztod führen können, ist über die Ursachen, wie es zu Stürzen beim Wandern kommt, noch wenig bekannt. In einem ersten Schritt haben die Wissenschafter Daten der Alpinpolizei über Unfälle aus neun Jahren untersucht. Insgesamt 5368 Unfälle mit 5665 Opfern konnten für diesen Zeitraum in die Analyse einbezogen werden. Die Auswertung zeigt, dass die Geschlechterverteilung mit 53 Prozent Frauen und 47 Prozent Männern relativ ausgeglichen ist. Die Verunfallten sind zum Großteil zwischen 40 und 70 Jahre alt.

In einer Aussendung erklärte man weiters, dass es bemerkenswert sei, dass die Zahl der tödlichen Abstürze über den Zeitraum gleich hoch blieb. Unfälle mit Verletzten stiegen aber stetig. „Das lässt sich vermutlich auch damit erklären, dass mehr und mehr Menschen in die Berge gehen und mehr Notrufe abgesetzt werden. Es könnte aber auch ein Hinweis dafür sein, dass Bergwandern etwas sicherer geworden ist“, erklärt Faulhaber. Genaue Aussagen dazu sind schwierig, denn im Gegensatz zum Wintersport, wo durch die Seilbahngesellschaften die exakten Besucherzahlen erfasst werden, lässt sich die Zahl der Sommerbergsportlerinnen und -sportler eben nur schätzen.

Die meisten Stürze finden auf markierten Schotterwegen oder steinigem Untergrund statt. Nur sechs Prozent der Stürze sind auf verschneite Böden zurückzuführen. Und: Drei von vier Stürzen passieren beim Abstieg. Das impliziert, dass Ermüdung eine Rolle spielen könnte, ebenso wie die für viele ungewohnte Belastung beim Bergabgehen, doch vorerst seien das noch Thesen, hieß es. In den kommenden zwei Jahren wollen die Innsbrucker Forscher Risikofaktoren identifizieren und die Mechanismen verstehen, die zu Unfällen führen.

Auch beim Kuratorium für alpine Sicherheit befasst man sich mit der Thematik. Hier liegen die aktuellen Unfallzahlen auch schon vor. Heuer gab es seit 1. Mai bisher 24 Tote am Berg – acht davon in Tirol. Es gab bundesweit 369 verunfallte Sportler. Fast die Hälfte davon war in Tirol zu versorgen. Und auch bei den Zahlen des Kuratoriums wird deutlich, dass Sturz, Stolpern und Ausgleiten die häufigste Unfallursache ist. Erschöpfung kommt mit weitem Abstand auf Platz zwei. Laut dem Kuratorium für alpine Sicherheit sind die Gründe für die Stürze vielschichtig: „Möglich sind unter anderem körperlich-sportmotorische Gründe, mangelnde Konzentration, Fehleinschätzungen, Selbstüberschätzung, Überforderung oder mangelhafte Tourenplanung.“ Eine wirkungsvolle Prävention müsse bei den häufigsten Unfallursachen ansetzen. (TT, mw)