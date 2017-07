Luftfahrt

Balsam für Fluggäste: Sicherheit in der Luftfahrt auf Rekordkurs

Millionen Touristen sind auch in diesem Sommer wieder per Flugzeug unterwegs. Pro Jahr gehen mehr als 40 Millionen Flüge von einem Punkt der Erde zum anderen. Die Sicherheit der Luftfahrt nimmt stetig zu - so steht es in den Statistiken. Doch es gibt neue Herausforderungen.