Steinach am Brenner – Ein Mofafahrer wurde am Montag bei einem Verkehrsunfall in Steinach am Brenner verletzt. Der 15-Jährige wollte gegen 16.45 Uhr auf der Nößlacherstraße nach links in eine Gemeindestraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw.

Der Einheimische wurde laut Polizei über die Motorhaube geschleudert und blieb verletzt liegen. Er wurde nach der Erstversorgung ins Landeskrankenhaus Hall eingeliefert. (TT.com)