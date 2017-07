Telfs – Zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus musste am Dienstagvormittag die Telfer Feuerwehr ausrücken. Ein Bewohner hatte laut Polizei in der Küche einer Wohnung im zweiten Stock einen Topf mit Essen auf der eingeschalteten Kochplatte vergessen. Die Speisen brannten an und Rauch verbreitete sich in der gesamten Wohnung. Nachbarn dürften die Einsatzkräfte alarmiert haben.

Die Feuerwehr musste die Tür aufbrechen, um sich Zutritt zu verschaffen. Mit schwerem Atemschutz konnte sie schließlich zum Brandherd vordringen – das Feuer selbst war rasch gelöscht. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, der Sachschaden dürfte jedoch enorm sein. (TT.com)