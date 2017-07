Salzburg/Wals – Auf der Westautobahn (A1) in Salzburg hat sich am Donnerstagvormittag etwa 500 Meter vor dem Grenzübergang Walserberg ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge prallte ein Motorradfahrer gegen das Heck eines Lastwagens, der am Ende eines Staus stand. Das Zweirad ging daraufhin in Flammen auf. Der Fahrer des Motorrades konnte sich nicht mehr in Sicherheit bringen – er verbrannte bis zur Unkenntlichkeit.

Die Autobahn wurde als Folge des Unfalls kurz vor 11.30 Uhr in Fahrtrichtung Deutschland komplett gesperrt. Wie der ÖAMTC mitteilte, hatte sich kurz vor Mittag bereits ein mehrere Kilometer langer Rückstau gebildet. Die Kolonne wuchs zuletzt noch rasch an. Unklar war, wie lange die Sperre andauern wird. (APA, TT.com)