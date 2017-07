Hagen – Ein Autolenker (34) ist in Hagen im Ruhrgebiet (Nordrhein-Westfalen) von der Straße abgekommen und frontal in einen Kinderwagen gefahren. Dabei wurde ein einjähriges Mädchen so schwer verletzt, dass es wenig später im Krankenhaus starb. Ihr Bruder (4) musste operiert werden, er ist außer Lebensgefahr. Die Mutter (21) der beiden erlitt einen schweren Schock. Notfallseelsorger betreuten die 21-Jährige und brachten sie in eine Klinik. Eine ältere Passantin (75) erlitt leichte Verletzungen.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, war am Freitagmorgen noch unklar. Sicher ist bisher nur, dass der Lenker beim Verlassen eines Kreisverkehres die Kontrolle über seinen Volvo verlor und in eine Gruppe Fußgänger fuhr, die gerade eine Brücke überquerte. Dabei erfasste er den Kinderwagen, in dem die Einjährige saß.

Zahlreiche Gaffer am Unfallort

Der 34-Jährige erlitt einen Schock. Möglicherweise war der Unfalllenker krank. „Ob Beeinträchtigungen des Gesundheitszustandes des Mannes vorlagen, kann als Unfallursache nicht ausgeschlossen werden und wird zur Zeit untersucht“, sagte die Polizei. Noch am Donnerstag sei der Führerschein des Mannes sichergestellt und vorsorglich eine Blutprobe entnommen worden. Die Staatsanwaltschaft und ein Sachverständiger übernahmen die weiteren Ermittlungen. Details sollen im Laufe des Tages folgen.

Die Einjährige wurde noch an der Unfallstelle von einem Notarztteam versorgt und unter laufender Reanimation ins Krankenhaus gebracht. Ihre Verletzungen waren aber so schwer, dass ihr Leben nicht gerettet werden konnte.

Nach Informationen der Online-Zeitung „Der Westen“ sollen dutzende Schaulustige die Rettungsarbeiten behindert haben. Dem Bericht zufolge hatten die Gaffer zum Teil Absperrungen ignoriert und ihre Smartphones gezückt, während die Sanitäter um das Leben des kleinen Mädchens kämpften. Polizisten hätten die Schaulustigen mehrfach auffordern müssen, sich von der Unfallstelle zu entfernen. Vergeblich. (tst)