Vlissingen – Nach einem Unglück in Belgien ist ein vermisster 18-jähriger Segler tot geborgen worden. Fischer fanden den Leichnam vor der niederländischen Küste bei Vlissingen, wie die niederländische Polizei am Freitag mitteilte. Der junge Niederländer war bei einem schweren Segelunfall vor der belgischen Küste bei Ostende am 1. Juli über Bord geschlagen worden. Eine große Suchaktion war ergebnislos geblieben.

Bei dem Unglück waren auch zwei andere niederländische Segler ums Leben gekommen. Drei Menschen konnten gerettet werden. Das Boot war bei einer Regatta plötzlich gekentert, nachdem der Kiel abgebrochen war. Die Untersuchung der Ursache ist noch nicht abgeschlossen. (dpa)