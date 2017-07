Finkenberg – In der Zemmschlucht in Finkenberg ereignete sich Freitagmittag ein Canyoningunfall, bei dem eine 45-jährige Frau schwer verletzt wurde. Die Österreicherin, die Teil einer elfköpfigen Gruppe war, rutschte sitzend und mit den Füßen voraus etwa drei bis vier Meter über einen Felsen ins Wasser und prallte nach dem Eintauchen gegen einen Stein. Dabei zog sie sich eine schwere Verletzung am rechten Fuß zu.

Die Bergrettung Mayrhofen barg die Verletzte per Tau aus dem steilen Gelände. Sie wurde ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht.

Mit Boot in Venter Ache gekentert

Unverletzt blieb unterdessen ein 40-jähriger Deutscher, der am Freitagnachmittag mit seinem Kajak in der Venter Ache kenterte. Sein Boot wurde bei Heiligkreuz abgetrieben, der Mann konnte sich ans Ufer retten. Weil er aber nicht mehr weiter wusste, setzte er einen Notruf ab. Bergretter und das Team des Polizeihubschraubers bargen den Mann schließlich aus dem Gefahrenbereich. (TT.com)