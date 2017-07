In der Zemmschlucht in Finkenberg ereignete sich Freitagmittag gegen 11.45 Uhr ein Canyoningunfall. Dabei erlitt laut ersten Informationen ein Mann eine Fußverletzung und musste von Wasserrettung, Bergrettung und Feuerwehr per Tau aus dem steilen Gelände geborgen werden. Er wurde ins Krankenhaus nach Schwaz gebracht. (TT)