Grinzens – Die regennasse Fahrbahn wurde am Freitag einer 26-jährigen Autofahrerin auf der Sellraintalstraße in Grinzens zum Verhängnis. Die Italienerin verlor gegen 17.30 die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Das Auto drehte sich um 180 Grad, geriet über den Fahrbahnrand hinaus und prallte gegen die Felsenböschung. Anschleißend überschlug sich das Fahrzeug und kam am Dach liegend zum Stillstand.

Die Lenkerin wurde mit Verletzungen unbestimmen Grades in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. (TT.com)