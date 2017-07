Radfeld – Glück im Unglück hatte eine 32-jährige Einheimische am Freitag kurz vor Mitternacht bei einem Unfall in Radfeld: Die Lenkerin war auf der Tiroler Straße in Richtung Rattenberg auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten und hatte daraufhin die Kontrolle über ihr Auto verloren.

Sie geriet über den Fahrbahnrand hinaus, fuhr rund 25 Meter über eine steile Böschung und prallte schließlich mit ihrem Auto gegen eine Baumgruppe. Wie durch ein Wunder wurde die Lenkerin nur leicht verletzt. Die Rettung lieferte sie ins Krankenhaus Kufstein ein. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)