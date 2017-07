Kühtai - Ein Tourist fiel am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr bei einer Tour im Pockkogel-Klettersteig in Kühtai in sein Klettersteigset. Dann stürzte er komplett ab und kam dabei ums Leben. Warum genau es zu dem tragischen Unglück kam, ist derzeit noch nicht ganz geklärt, heißt es von Seiten der Polizei Ötz.

"Ob ein Teil der Sicherungen am Klettersteig nachgegeben hat, oder es einen Defekt am Klettersteigset des Toten gab, kann derzeit noch nicht gesagt werden", sagt ein Beamter auf Nachfrage von TT.com. Auch zur genauen Identität des Verunglückten gibt es derzeit noch keine Angaben. Fest steht nur, dass es sich um keinen Österreicher handelt.

Schwierige Bergung



Der Mann war mit einer weiteren Person unterwegs, als er abstürzte. Sein Begleiter war es auch, der die Rettungskräfte alarmierte. Im Einsatz standen neben der Polizei von Ötz auch Bergrettung von Ötz und ein Helikopter der Flugrettung. Geborgen wurde die Leiche mit dem Polizeihubschrauber Libelle.

Die Bergung gestaltete sich schwierig, weil die Hubschrauber aufgrund der unsicheren Wetterlage nicht durchgehend fliegen konnten. Passiert ist der Absturz im unteren Bereich des als anspruchsvoll geltenden Steiges. Der Pockkogel-Klettersteig wird von vielen Wanderern begangen.(TT.com)