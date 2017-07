Reith b. Seefeld – Ein Achtjähriger ist am Sonntagabend bei einem schweren Unfall in Reith bei Seefeld unter die Räder eines fahrenden Autos geraten. Er fuhr mit seinem Kinderscooter eine steile Gemeindestraße hinab und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als eine Pkw-Lenkerin (59) in eine Hauseinfahrt einbog. Er rutschte zwischen die rechten Reifen des Pkw, seine Beide wurden vom Hinterreifen überrollt. Die 59-Jährige hatte den Bub nicht gesehen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle brachte ihn die Rettung in das Krankenhaus nach Hall. (TT.com)