Wörgl – Nach einem Unfall am Montagabend in Wörgl mussten drei Personen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Tiroler (27) hatte auf dem Weg zur Autobahnauffahrt Wörgl-West den Pkw einer vor ihm fahrenden Frau (24) übersehen. Ungebremst prallte er gegen ihr Auto, weshalb sich sein eigenes in weiterer Folge mehrmals überschlug. Es kam auf dem Dach zum liegen. Die 24-Jährige und ihr Beifahrer wurden unbestimmten Grades, der 27-Jährige leicht verletzt. Alle drei kamen in das Krankenhaus nach Kufstein. Die Fahrzeuge wurden total beschädigt. (TT.com)