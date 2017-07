Reutte – Wasserrettung und Feuerwehr wurden Dienstagnachmittag zum Plansee gerufen: Ein Auto war von der Straße abgekommen und in den See gefahren. Der Autofahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug retten. Sein Auto sank jedoch langsam auf den Grund ab. Es kam in Ufernähe in einer Tiefe von zwei bis drei Metern zum Liegen.

Am Dienstagnachmittag waren Wasserrettung und Feuerwehr noch mit der Bergung des Fahrzeuges beschäftigt. Wie es zu dem Unfall kam, war vorerst unklar. (TT.com)