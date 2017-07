Reutte – Wasserrettung und Feuerwehr wurden Dienstagnachmittag zum Plansee gerufen: Ein Auto war von der Straße abgekommen und in den See gefahren. Der Autofahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug retten. Sein Auto sank jedoch langsam auf den Grund ab. Es kam in Ufernähe in einer Tiefe von zwei bis drei Metern zum Liegen. Wasserrettung und Feuerwehr waren mit der Bergung des Fahrzeuges beschäftigt.

Wie die Polizei mittlerweile ermittelte, war der 18-Jährige mit seinem Auto von Plansee kommend in Richtung Reutte unterwegs gewesen. Gegen 14.55 Uhr kam ihm auf seinem eigenen Fahrstreifen ein Motorradfahrer entgegen. Der Österreicher musste ausweichen, geriet ins Schleudern und rutschte die Böschung hinab in den See.

Der Österreicher öffnete rechtzeitig den Sicherheitsgurt und öffnete die Fahrertüre, ehe das Auto versank. Der Mann wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus Reutte gebracht. Eine Fahndung nach dem Motorradlenker verlief erfolglos. (TT.com)