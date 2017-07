Mayrhofen, Innsbruck – In Sekundenschnelle verdunkelte sich der Himmel. Heftige Sommergewitter zogen Dienstagnachmittag über Tirol. Zwei Arbeiter der Mayrhofner Bergbahnen am Penken und zwei Alpinisten beim Nordketten-Klettersteig wurden von den Unwettern und Blitzschlägen überrascht.

Gegen 14.40 Uhr waren im Skigebiet Penken im Zillertal zwei Arbeiter mit Reparaturen beschäftigt. Während sie einen Beschneiungshydranten kontrollierten, schlug ein Blitz in diesen ein. Von der Wucht des Einschlages wurden die beiden zu Boden geschleudert. Einer der beiden, ein 47-jähriger Österreicher, konnte noch den zuständigen Betriebsleiter über den Zwischenfall informieren. Daraufhin brachte er seinen 45 Jahre alten Kollegen zu seinem Fahrzeug und fuhr ihn zur Bergstation der Penkenbahn. Mit dem Heli 4 wurden beide ins Krankenhaus nach Schwaz geflogen.

Wie die Mayrhofner Bergbahnen auf Nachfrage mitteilten, besteht bei beiden Männern der Verdacht auf einen Tinnitus, ausgelöst durch den lauten Knall. Der 45-Jährige soll sich Verbrennungen an der Hand zugezogen haben, weil er während des Einschlags an den Stromleitungen der Beschneiungsanlage hantiert haben soll.

Auch in Innsbruck mussten die Einsatzkräfte wegen eines plötzlich aufziehenden Unwetters ausrücken. Im Bereich des Innsbrucker Klettersteiges auf der Nordkette setzten ein 41-jähriger Mann und seine 37-jährige Begleiterin gegen 15.27 Uhr einen Notruf ab. Die beiden Bergwanderer aus Oberösterreich befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Klettersteig, sahen aber keine Möglichkeit mehr, rechtzeitig vor Eintreffen des Gewitters einen sicheren Unterstand zu finden. Weil Eile geboten war, verzichtete die Bergrettung auf eine Rettung zu Fuß und der Hubschrauber der Polizei sowie der Notarzthubschrauber stiegen auf. Inzwischen hatte das Gewitter die beiden festsitzenden Kletterer erreicht und in ihrer unmittelbaren Umgebung kam es immer wieder zu Blitzeinschlägen. Die beiden wurden mit dem Notarzthubschrauber geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen. Laut Auskunft der Alpinpolizei waren sie äußerlich unversehrt, aber aufgebracht und geschockt. In der Klinik wurden die beiden untersucht, die Frau wurde zur Beobachtung stationär aufgenommen. (bfk, np)