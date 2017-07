Eine 47-jährige Grazerin ist am Dienstag bei einer Wanderung in den Bergen im Südtiroler Sulden tödlich verunglückt. Die Alpinistin stürzte 300 Meter in die Tiefe und war sofort tot, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Vier Freunde, die mit ihre unterwegs waren, schlugen Alarm.

Die mit dem Hubschrauber eingeflogenen Rettungsmannschaften konnten lediglich den Tod der Grazerin feststellen. Am Montag war eine weitere Bergsteigerin in einer Schlucht am Ortler-Massiv tödlich verunglückt. (APA)