Die Leiche eines seit Sonntag vermissten Südtiroler Bergsteigers ist am Mittwoch am Corno Bianco in der lombardischen Adamellogruppe in der Provinz Brescia geborgen worden. Der 47-Jährige, der als erfahrener Bergsteiger galt, wollte nach einer Nacht im Biwak zur Besteigung des Gipfels aufbrechen.

Seit Sonntag fehlte von dem Bergsteiger jede Spur, sein Auto wurde auf dem Parkplatz gefunden. Der Südtiroler soll nach Angaben der Bergrettung bei seiner Rückkehr tödlich verunglückt sein, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Alpinretter seilten sich in eine Schlucht ab, um die Leiche zu bergen. (APA)