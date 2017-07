Während eines Gewitters am Mittwoch schlug gegen 21.40 Uhr ein Blitz in Landeck ein. Damit war die Stromversorgung in Teilen der Stadt und in Zams erst einmal unterbrochen. Laut Meldung der Tinetz waren zwei Trafostationen unversorgt. Gegen 23 Uhr lief der Strom dann wieder. (TT.com)