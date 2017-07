Mauterndorf – In Mauterndorf im Salzburger Lungau ist am Donnerstagvormittag ein 15-jähriger Schüler aus Deutschland rücklings in ein Bachbett gestürzt. Der Jugendliche hatte sich zuvor auf ein Brückengeländer gesetzt, dabei war das morsche Holz gebrochen. Der Bursche zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu und musste mit der Rettung in das Krankenhaus nach Tamsweg eingeliefert werden.

Die Polizei hat Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Brückenerhalter, die Gemeinde Mauterndorf, erstattet. (APA)