Eine Frau ist in Sachsen-Anhalt beim Fensterputzen aus dem vierten Stock eines Hauses gestürzt und gestorben. Die 65-Jährige habe am Donnerstag in Barleben im Kreis Börde nach ersten Ermittlungen das Gleichgewicht verloren, teilte die Polizei mit. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ein Seelsorger betreute ihren Ehemann. Er kam vorsichtshalber in eine Klinik. (dpa)