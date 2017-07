Terchova – Eine 41-jährige Frau und ihre zwei Kinder sind beim Brand eines Ferienhäuschens in der Slowakei ums Leben gekommen. Wie eine Feuerwehrsprecherin am Donnerstag berichtete, überlebte nur der Vater der vierköpfigen Familie. Er wurde bei dem Feuer verletzt. Die Ursache des Brands war zunächst noch unklar.

Das Nachrichtenportal Pravda.sk berichtete, das achtjährige Mädchen und der fünfjährige Bub seien in der Nacht auf Donnerstag kurz allein in dem Haus im Bergdorf Terchova gewesen. Ihre Eltern hätten sich im Freien aufgehalten. Als sie plötzlich starken Rauch bemerkten, seien sie ins Haus gelaufen, um ihre Kinder zu retten. Die Frau und die beiden Kinder kamen in dem Feuer ums Leben. Die Feuerwehr entdeckte die drei Leichen nach mehrstündigen Löscharbeiten in der Brandruine. Der Mann konnte sich ins Freie retten. (dpa)