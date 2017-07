Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto kam es am Freitag gegen 13.30 Uhr in Telfs. Ein 76-jähriger Tiroler war mit seinem Motorrad auf der Autobahnausfahrt Telfs Ost in Richtung Osten unterwegs und wollte in Richtung Telfs weiterfahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 29-jähriger Einheimischer mit seinem Auto auf der Autobahnausfahrt Telfs in Fahrtrichtung Westen.

Bei der Zusammenführung der beiden Ausfahrten kam es aus unbekannter Ursache zur Kollision, berichtet die Polizei. Der Motorradlenker verletzte sich dabei unbestimmten Grades und musste mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht werden. (TT.com)