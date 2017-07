Gries am Brenner – Einen großen Schrecken dürfte Samstagfrüh eine fünfköpfige Familie in Gries am Brenner bekommen haben: Mit dem Wagen kam sie gerade aus Italien. In Gries am Brenner wollte der 48-jährige Vater dann das Auto betanken.

Als der Österreicher gerade an der Zapfsäule stand, fing es plötzlich am Unterboden zu brennen an. Ein Mitarbeiter der Tankstelle bemerkte den Brand und reagierte geistesgegenwärtig. Mit einem Handfeuerlöscher erstickte er die Flammen, ehe sie noch größeren Schaden anrichten konnten. Als die Freiwillige Feuerwehr Gries eintraf, konnte sie sogleich Brand aus geben. Der Lenker, seine Frau und die drei Kinder blieben unverletzt. Der Wagen musste abgeschleppt werden. (TT.com)