Going – Schwere Kopfverletzungen trug am Freitagvormittag eine 64-jährige Freizeitsportlerin bei einem Sturz mit ihrem Fahrrad in Going davon. Die Deutsche war mit ihrem E-Bike auf der Reither Landesstraße in Richtung Reith bei Kitzbühel unterwegs. An einem abschüssigen Straßenstück dürfte sie die Geschwindigkeit unterschätzt haben. Beim Einfahren in eine Linkskurve bremste die Radlerin mit der Vorderbremse. Daraufhin rutschte das Vorderrad weg und die Sportlerin landete mit dem Kopf auf der Fahrbahn. Laut Polizei trug die 64-Jährige keinen Helm. Die Frau wurde nach medizinischer Erstversorgung am Unfallort mit schweren Kopfverletzungen in die Salzburger Klinik geflogen. (TT.com)