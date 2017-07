Innsbruck – Seit Samstagabend liegt ein dreijähriges Mädchen aus Vorarlberg nach einem Badeunfall in der Mündung der Bregenzer Ache in der Innsbrucker Klinik. Der Zustand des Kindes war auch gestern noch kritisch. Die Dreijährige schwebt weiterhin in Lebensgefahr und soll sich in künstlichem Tiefschlaf befinden. Das Kind war zusammen mit einem anderen Mädchen plötzlich verschwunden. An einer tiefen Stelle wurde sie dann gefunden und reanimiert. (TT)