Fieberbrunn – Zu einer tierischen Rettungsaktion musste die Feuerwehr am Sonntag in Fieberbrunn ausrücken. Ein Pferd war in der Nacht in eine Garage gelangt und in eine sogenannte Schmiergrube gefallen. Als der Besitzer das Unglück bemerkte, versuchten er und ein Bauer das Tier mit einem Traktor samt Frontlader aus der Grube zu ziehen – ohne Erfolg. Die Helfer alarmierten schließlich die Feuerwehren Fieberbrunn und St. Johann.

Doch selbst der Einsatz des schweren Rüstfahrzeuges schien anfangs aussichtslos. Die Garage war nur etwa zwei Meter hoch und das Kranfahrzeug hatte schlichtweg nicht Platz. Erst nach Ausbau des Garagentores gelang der Rettungsversuch. Das Tier wurde soweit angehoben, dass es laut Feuerwehr „auf einer Folie am Hintern“ aus der Garage gezogen werden konnte. Bis auf ein paar Schrammen blieb die Stute unverletzt. (TT.com)