Innsbruck – Sieben Pkw wurden am Dienstag in der Früh bei einem Verkehrsunfall zwischen der Grillparzerstraße und Zeughausgasse in Innsbruck beschädigt. Der Unfalllenker beging laut der Polizei Fahrerflucht und soll in Richtung Kapuzinergasse geflüchtet sein.

Die Polizei Innsbruck sucht nun Zeugen, die den Lenker gegen 6.30 Uhr bei der Inbetriebnahme oder beim Abstellen des Fahrzeuges gesehen haben könnten. Der gesuchte Pkw ein silberner Toyota Corolla mit Innsbrucker Kennzeichen, wurde in der Nähe des Unfallortes in der Grillpanzerstraße gefunden. Das Auto weist an der Front erhebliche Beschädigungen auf.

Zeugen sollen sich bei der Polizeidienststelle Pradl oder unter der Nummer 059133/7587 melden. (moe)