Längenfeld – Am Mittwoch gegen 12:30 Uhr stieg eine 24-jährige Niederländerin gemeinsam in einer sechsköpfigen Gruppe von der Ambergerhütte in Längenfeld in Richtung Hochstubai Hütte im Gemeindegebiet von Sölden auf. Vor Beginn des Sulztalferners rutschte sie am Steig aus und verletzte sich schwer an der Schulter.

Die 24-Jährige wurde nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber Martin2 in die MedAlp nach Mils geflogen. Die restlichen Gruppenmitglieder wurden vom Hubschrauber des Bundministeriums für Inneres, der Libelle ausgeflogen. (TT.com)