Ehenbichl – Am Donnerstag gegen 6.30 Uhr trug sich in Ehenbichl ein Verkehrsunfall zu. Eine 26-jährige Tirolerin kam, so die Polizei Reutte, mit ihrem Pkw aus bisher unbekannten Gründen in einer Rechtskurve ins Schleudern und verlor die Kontrolle über ihren Wagen. Sie streifte einen Weidezaun und prallte anschließend gegen einen Baum.

Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt. Wie schwer die Verletzungen sind, ist unbekannt. Sie wurde nach der Erstversorgung am Unfallort ins Bezirkskrankenhaus Reutte gebracht. (TT.com)