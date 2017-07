Söll – Sekundenschlaf dürfte am Donnerstag einen schweren Unfall auf der Loferer Straße bei Söll ausgelöst haben. Eine 75-jährige Tirolerin war gegen 10 Uhr mit ihrem Auto in Fahrtrichtung St. Johann unterwegs. Zur selben Zeit wartete eine dreiköpfige Familie aus Deutschland mit ihren Fahrrädern am rechten Fahrbahnrand auf eine Lücke im Verkehr, um die Straße überqueren zu können.

Die 75-jährige Autofahrerin dürfte laut Polizei kurz hinterm Steuer eingenickt sein. Dabei geriet sie mit dem Fahrzeug über den rechten Fahrbahnrand hinaus und erfasst den 50-jährigen Mann, seine 49-jährige Frau und deren 14-jährigen Sohn. Anschließend rammte der Wagen ein Straßenschild und prallte gegen die angrenzende Leitplanke. Die Familienmitglieder wurden durch die Wucht des Aufpralls in die angrenzende Wiese geschleudert und schwer verletzt.

Sie wurden nach der Erstversorgung von der Rettung und vom Team der Notarzthubschrauber C4 und Heli 3 ins Krankenhaus nach Kufstein gebracht. Die 75-jährige Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Sie wurde zur Abklärung dennochn ins Kufsteiner Krankenhaus eingeliefert. (TT.com)