Langkampfen

Unfall auf A12: Laster fuhr auf Laster auf, Fahrer eingeklemmt

Weil er ein Bremsmanöver übersah, fuhr ein 55-Jähriger am Donnerstagvormittag ungebremst in den Laster eines 50-jährigen Rumänen. Er musste von der Feuerwehr befreit werden. Für anderthalb Stunden war die A12 in Richtung Kufstein gesperrt.