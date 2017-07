Kartitsch – Am Donnerstag gegen 15.40 Uhr, lenkte ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Schwaz sein Leichtmotorrad mit seiner Frau am Sozius auf der Gailtalstraße Richtung Kartitsch. Im Bereich der sogenannten „Monegge“ kam der Motorradlenker mit seinem Leichtmotorrad in einer scharfen, leicht abfallenden, Linkskurve ins Rutschen und stürzte.

Er schlitterte einige Meter auf der Fahrbahn entlang, bis das Fahrzeug am Fahrbahnrand zum Stillstand kam. Durch das umstürzende Motorrad wurde das linke Bein der Mitfahrerin unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurde von ihrem Ehemann und den anderen mitfahrenden Motorradfreunden an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit Verdacht auf eine Knöchelfraktur mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. (TT.com)