Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Die Schwazer Innenstadt war gestern Vormittag in heller Aufruhr. Denn um kurz vor 9 Uhr stieg aus einer Wohnung im zweiten Stock schräg gegenüber dem Rathaus dunkler Rauch auf.

Es herrschte gerade reges Treiben bei einem großen Fest in der Franz-Josef-Straße, als es plötzlich hieß: „Es brennt!“ Kurze Zeit später rückten die Feuerwehren Schwaz und Tyrolit mit insgesamt 60 Mann an. Schnell wurde aber klar, dass kein Feuer in der Wohnung des Mehrfamilienhauses ausgebrochen war. „Richtig gebrannt hat es nicht, aber die gesamte Wohnung und das Stiegenhaus waren komplett verraucht“, berichtet Kommandant Hilmar Baumann auf Anfrage der TT.

Doch was ist passiert? Laut Feuerwehr wurde ein Kochtopf am Herd vergessen. Der Inhalt brannte rasch an. Dadurch sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. „Die war so stark, dass Patienten einer danebenliegenden Arztpraxis den Brand bemerkten und die Feuerwehr verständigten“, sagt Bernhard Brandl, Pressesprecher FF Schwaz. Während der Augenarzt und seine Patienten sofort aus dem Gebäude gingen, rührte sich in der Wohnung, aus der der Rauch kam, nichts. Insgesamt acht Personen – darunter eine schwangere Frau – waren laut Feuerwehr in der Wohnung, hätten aber keinerlei Anstand gemacht, die völlig verrauchte Wohnung zu verlassen. Unter Feuerwehrbegleitung wurden sie dann dem Rettungsdienst übergeben. Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Sieben Personen wurden laut Bezirksrettungskommandant Günther Schwemberger vor Ort versorgt. Eine Person wurde wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Schwaz gebracht.

Seitens des Bezirkspolizeikommandos sei der Einsatz trotz des Festes in der Altstadt ruhig verlaufen und es gebe keinen Sachschaden.

Zu einem Fehlalarm wurde die Schwazer Feuerwehr gestern im Bereich des Hecherhauses gerufen. Hoch über Schwaz leuchtete ein Feuer bis ins Tal. Laut Polizei habe ein Mann unerlaubt Pappdeckel dort oben verbrannt.