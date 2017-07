Inzing - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagvormittag auf der Völserstraße in Inzing ereignet. Aus bisher unbekannter Ursache prallten zwei Autos frontal zusammen. Vier Personen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden in die Klinik nach Innsbruck und das Krankenhaus in Hall gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Straße war für die Dauer der Berge- und Aufräumarbeiten gesperrt, die Feuerwehr Inzing sowie die Straßenmeisterei Zirl standen im Einsatz. (TT.com)