Tirol

Zwei Tote bei Alpinunfällen in Scharnitz und im Außerfern

Bei einem Felssturz am Mittenwalder Höhenweg bei Scharnitz wurde ein Wanderer tödlich verletzt. Im Außerfern stürzte eine 35-Jährige in den Tod. In Osttirol stürzte eine 61-Jährige acht bis zehn Meter über felsiges Gelände ab.