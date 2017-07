Kirchbichl – Die Unachtsamkeit eines Motorradfahrers forderte am Samstag bei einem Unfall in Kirchbichl zwei Verletzte und hohen Sachschaden: Der 40-jährige Motorradfahrer aus Deutschland hatte gegen 18.50 Uhr übersehen, dass ein vor ihm fahrendes Auto vor einer Kreuzung abbremste, um nach links abzubiegen.

Genau in dem Moment setzte der Motorradfahrer zum Überholen an und touchierte das Auto dadurch seitlich mit voller Wucht. Der Mann und seine 35-jährige Begleiterin am Sozius stürzten auf den Asphalt und verletzten sich. Die Autofahrerin, eine 35-jährige Bosnierin, prallte mit ihrem Auto gegen eine Mauer, wurde aber zum Glück nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. (TT.com)