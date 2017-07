Matrei in Osttirol – Der Aufstieg über das so genannte Eisleitl auf den Großglockner wurde am Sonntagvormittag einem Bergsteiger in Osttirol zum Verhängnis. Der Mann war gegen 10 Uhr in einer Zweier-Seilschaft in Richtung Gipfel unterwegs, als er vermutlich auf einer Eisplatte ausrutschte und rund 200 Meter abrutschte. Seinen Seilpartner riss er mit.

Bei dem Unfall wurde einer der beiden schwer verletzt und musste vom Team des Notarzthubschraubers „Nah Martin 4“ ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert werden. Der Seilpartner konnte alleine absteigen. (TT.com)