Ehrwald, Sölden – Weil er sein Kletterset falsch verwendet hatte, stürzte am Sonntag ein Tscheche gleich beim Einstieg in den Klettersteig des Ehrwalder Seebensees in den Tod. Der 71-Jährige war mit einem Kameraden aufgestiegen und verlor plötzlich den Halt. Dadurch stürzte der Tscheche erst fünf Meter in das Seil. Dieses löste sich aber durch die unsachgemäße Verwendung und ließ den Alpinisten weitere 80 Meter abstürzen. Der Mann war sofort tot.

Alpinpolizist Walter Schimpfössl zur Tiroler Tageszeitung: „Bei richtiger Verwendung wäre der Mann wohl nur leicht verletzt worden. Nach den Erhebungen handelte es sich beim Unfall um reines Eigenverschulden. Das Set war in Ordnung.“ Der Begleiter des Verunglückten wurde von der Bergrettung ins Tal gebracht. (fell)