Auf einer Baustelle in Innsbruck ist am Montagnachmittag ein Arbeiter (52) von einem Lkw erfasst worden. Der Lenker des Fahrzeugs, ein 54 Jahre alter Tiroler, fuhr gegen 14 Uhr rückwärts in den Baustellenbereich ein. Dabei übersah er den 52-Jährigen. Der Mann wurde zu Boden gestoßen und musste mit Verletzungen in die Klinik nach Innsbruck gebracht werden. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist nicht bekannt. (TT.com)