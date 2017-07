Kirchbichl – Wegen einer brennenden Heupresse mussten am Montagnachmittag die Feuerwehren Kirchbichl und Kastengstatt zu einem Bauernhof in Moosegg ausrücken. In einer Scheune waren dort gegen 13.45 Uhr zwei Tiroler damit beschäftigt, Heu zu Heuballen zu verarbeiten. Als die Presse plötzlich zu rauchen anfing, griffen sie zu einem Wasserschlauch. Da dies keine Wirkung zeigte, fuhren sie die Heupresse mit einem Traktor ins Freie. Dort bildeten sich dann dichte Rauchschwaden. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Ursache dürfte ein technisches Gebrechen sein. Es gab keine Verletzten. (TT.com)