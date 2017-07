Köln

Seilbahnbetreiber hat noch keine Erklärung für verkeilte Gondel

Wie kann sich eine Gondel der Kölner Seilbahn so verkeilen, dass Dutzende Menschen nur noch von Höhenrettern in Sicherheit gebracht werden können? Köln sucht nach einem nervenaufreibenden Notfall nach den Gründen. Andere Städte halten an ihren Seilbahn-Plänen fest.