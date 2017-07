Jerzens – Einen etwa ein Meter großen „Feuerball“ will ein 29-Jähriger wahrgenommen haben, als zwei seiner Kollegen durch einen Blitzeinschlag in Jerzens verletzt wurden. Zu dem Zwischenfall kam es, als drei Tiroler nach Arbeiten im Skigebiet Hochzeiger einen zuvor abmontierten Weidezaun wieder aufstellen wollten.

Unvermittelt schlug ein Blitz in den Zaun ein, wodurch einer der Männer, ein 40-Jähriger, zu Boden geschleudert wurde. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Zams gebracht werden. Einem 41-Jährigen wurde der Zaun beim Einschlag aus der Hand gerissen, er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der 29-Jährige blieb unverletzt. (TT.com)